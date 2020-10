Coronavirus : Rome serre la vis contre les intrusions de la mafia

Le gouvernement a pris un nombre record de mesures contre les infiltrations du crime organisé dans les sociétés.

En moyenne, 150 «interdictions antimafia» par mois ont été prononcées en 2020, soit une hausse de 25% sur un an, selon des chiffres cités hier par le quotidien «La Repubblica». Il s’agit d’une mesure administrative excluant une entreprise des contrats avec l’administration publique dans le but de protéger l’économie d’infiltrations du crime organisé.

Les secteurs les plus touchés sont la restauration, l’hôtellerie, l’agroalimentaire, la grande distribution et la construction. Mais la mafia cible aussi des sociétés du domaine de la santé, qui fabriquent des dispositifs de protection anti-Covid-19, des médicaments ou qui gèrent des cliniques privées.

Les forces de l’ordre ont également constaté une forte augmentation de l’activité mafieuse dans le domaine des prêts avec usure et des activités sociales auprès des sans-emploi et des tranches les plus défavorisées de la population, a indiqué hier le quotidien économique «Il Sole 24 Ore».