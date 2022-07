Rupture : Romeo Beckham a quitté sa copine

Le fils de David Beckham s’est séparé du mannequin Mia Regan. Leur relation à distance n’était plus viable.

Tout est fini entre Romeo Beckham et Mia Regan. Après trois ans de romance, le fils de David et de Victoria Beckham et le mannequin se sont séparés, à cause de leur emploi du temps qui les a éloignés l’un de l’autre, selon le «Daily Mail». En effet, Romeo mène une carrière de footballeur à Miami, où il vit avec ses parents, tandis que Mia travaille et habite à Londres. Les Britanniques, tous deux âgés de 19 ans, ont donc fini par ne plus arriver à se voir. «C’est essentiellement la relation à distance, à leur jeune âge, qui a fait des ravages. Romeo et Mia sont tous les deux charmants, ils s’aiment beaucoup et la famille de Romeo aime Mia, mais ils ne sont plus ensemble», révèle une source au journal. Cependant, la jeune femme continue de collaborer avec la mère de son ex devenue styliste.