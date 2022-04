Hip-hop : Roméo Elvis annonce l’arrivée d’un album

Le rappeur belge prévoit de publier «Tout Peut Arriver» le 27 mai 2022. Un disque «différent» du précédent.

«Beaucoup d’émotion aujourd’hui à l’heure de vous annoncer cet album très particulier. Trois ans après l’expérience «Chocolat», j’avais envie de présenter quelque chose de différent», a-t-il posté jeudi 28 avril 2022. Il a précisé qu’il avait «beaucoup travaillé» durant le confinement sur la composition de «Tout Peut Arriver»: «J’ai appris à gérer Ableton (ndlr logiciel de production musicale) et j’ai produit beaucoup de morceaux pour cet album». À tel point que Roméo Elvis a dû en jeter «énormément»: «À ce niveau-là, c’est du masochisme. Au départ, je ne savais pas du tout où j’allais. J’ai réécrit, recomposé, pour me rapprocher le plus possible de ce qui me faisait vibrer». Et d’affirmer encore que ce disque était celui qui le «représentait le mieux».