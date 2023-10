Romont (FR): Fauché par une voiture, un jeune motard est décédé 

Un accident de la circulation est survenu, mardi soir, vers 22h10, à Romont (FR). Un automobiliste n’a pas accordé la priorité à un jeune motard, à l’intersection de la rue Pierre de Savoie, et de la route de l’Industrie. Le pilote du deux-roues, âgé de 18 ans, est décédé sur les lieux du drame, malgré l’intervention rapide des secours et une tentative de réanimation. Le conducteur de la voiture et son passager ont été légèrement blessés et auscultés sur place par les ambulanciers. L’équipe mobile d’urgences psychosociales a été mobilisée, afin d’assurer un soutien psychologique aux personnes qui ont assisté à la scène tragique.