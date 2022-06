«Almost Ideal» : Romy Wave vernit un EP plein d’optimisme

La chanteuse valaisanne, finaliste de «The Voice of Switzerland» en 2013, sort son premier EP le 3 juin 2022. Elle le vernira la veille à la Cave du Bleu Lézard à Lausanne.

Romy Wave a un parcours assez atypique. La Valaisanne de Collombey-Muraz a participé en 2013 à «The Voice of Switzerland», sous le nom de Sarah Quartetto. Coachée par Marc Sway, elle était allée jusqu’en finale . Elle avait ensuite ouvert sa chaîne YouTube où elle postait régulièrement des covers. L’une d’elles, une reprise de «Darkside» d’Alan Walker, avait fait mouche. La star norvégienne des platines lui avait alors proposé de faire l’une de ses premières parties. Le DJ l’avait finalement embarquée avec lui sur toute sa tournée européenne en 2018.

Quatre ans plus tard, Romy Wave débarque avec «Almost Ideal», un EP de pop «plein d’optimisme et de chansons vibrantes et rafraîchissantes» à l’image de «Lovely Mess». Elle a notamment collaboré avec le producteur français Clément Boucaux, qui se cachait derrière «Miracle», immense tube de Julian Perretta sorti en 2016. La chanteuse présentera ce disque sur la petite scène du Bleu Lézard à Lausanne le jeudi 2 juin 2022, veille de la sortie de son EP.