États-Unis: Ron DeSantis, le rival républicain de Trump, à Washington pour faire la cour

Getty Images via AFP

Élu à la tête de la Floride en 2018, il a braqué les projecteurs sur son État en le transformant en laboratoire des idées conservatrices: l’accès aux armes y a été facilité, celui à l’avortement largement restreint . Pour autant, Ron DeSantis n’a pas encore fait ses preuves sur la scène nationale. Et accuse un sérieux écart face à Donald Trump dans les sondages – à prendre avec des pincettes bien sûr.

Secret de Polichinelle

Cette candidature n’est plus qu’un secret de Polichinelle, mais le gouverneur résiste à l’idée de descendre prématurément dans l’arène. Il se garde aussi de critiquer le bilan de Donald Trump, mettant surtout en avant leurs différences de style.

Ancien joueur de baseball universitaire, marié et père de trois enfants, ce catholique incarne l’autorité et la famille traditionnelle, et espère convaincre ses pairs que l’emprise du tempétueux ancien président sur le parti est révolue.