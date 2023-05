Présidentielle américaine: Ron DeSantis va annoncer sa candidature mercredi

Le Républicain Ron DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 mercredi lors d’une conversation en direct sur Twitter avec Elon Musk, a indiqué mardi une source proche à l’AFP. Cette information a été rapidement confirmée par le patron du réseau social. «Je vais interviewer Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire», a-t-il déclaré lors d’un échange avec le «Wall Street Journal».

«Bien-pensance»

Cet ancien officier de la marine a été élu de justesse en 2018 à la tête de la Floride, au sud-est des États-Unis, après avoir reçu le soutien de Donald Trump , alors à la Maison-Blanche. Il a, depuis, pris ses distances avec le milliardaire et a gagné en popularité en multipliant les coups d’éclat ultraconservateurs sur l’éducation ou l’immigration, au nom d’une bataille contre la supposée «bien-pensance». Mais le chemin de Ron DeSantis jusqu’à la Maison-Blanche est semé d’embûches.

Getty Images via AFP

«Chasse aux sorcières»

Cerné par les enquêtes judiciaires, Donald Trump continue de dénoncer une «chasse aux sorcières» – un cri de ralliement pour sa base, qui lui reste en grande partie fidèle – et s’est jeté à corps perdu dans sa seconde course à la Maison-Blanche. L’ancien occupant de la Maison-Blanche se targue d’avoir levé plusieurs millions de dollars après son inculpation historique le 4 avril par un tribunal de New York, qui a fait l’objet d’une attention médiatique vertigineuse.