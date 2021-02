Ronald Koeman et Rudi Garcia règlent leurs comptes à travers la presse.

L’avenir de Lionel Messi et de Memphis Depay est au centre des discussions depuis déjà plusieurs mois. Les bruits de couloirs concernant leurs transferts ont quelque peu pourri l’atmosphère entre l’entraîneur de Lyon et celui de Barcelone. Les deux hommes échangent des amabilités, mais seulement à distance.

À l’automne dernier, Ronald Koeman n’a pas cessé d’alimenter les rumeurs sur un éventuel départ de Memphis Depay en Catalogne. Et ce, malgré la clôture du marché des transferts. Fin octobre, Rudi Garcia avait envoyé une première pique à l’encontre de son homologue néerlandais. «Faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment, mais ce n’est pas aujourd’hui que je le ferai», avait-il annoncé en conférence de presse.

Le moment est finalement arrivé et l’entraîneur de l’Olympique lyonnais en a remis une couche lundi, revenant sur l’affaire Messi qui est devenue centrale au Camp Nou. «J’ai lu que Koeman s’était un peu offusqué que le PSG parlait de Lionel Messi à Paris avant une rencontre de Ligue des champions, a lancé le technicien de Lyon. Lui, il ne s’est pas gêné, même après le mercato estival, pour reparler d’une venue de Memphis. Cela s’appelle l’arroseur arrosé.»

Et comme par hasard, l’entraîneur du FC Barcelone a été mis au courant de cette sortie. Après avoir une nouvelle fois relevé le traitement réservé à Lionel Messi et à son éventuel futur au Paris Saint-Germain, il a répondu sur le cas Garcia: «On dirait qu’il adore la presse et être sous le feu des projecteurs. Peu importe ce qu’il dit, ce n’est pas un homme important pour moi!»