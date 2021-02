«Pour les grands clubs, le nombre de matches est très difficile dans chacune des compétitions. Et plus encore en cette période de Covid, a rappelé le Hollandais à la veille du match contre le Betis, qui sera le 11e des Blaugranas en un peu plus d’un mois (soit un match tous les trois jours et demi). «Nous devons aider les joueurs. C’est trop. Ce calendrier tue les joueurs. Il y a beaucoup de blessures dues à la fatigue et aux déplacements (ndlr: le Barça disputera ce dimanche sa 10e rencontre de l’année à l’extérieur)». Le technicien était déjà apparu remonté contre le calendrier en décembre: