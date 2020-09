Une semaine après sa sortie de prison, Ronaldinho a un cadeau pour ses fans. Dans un message publié sur Instagram, l’ancienne star du PSG et du Barça les a remerciés pour leur soutien durant son incarcération dans une prison paraguayenne. Il avait été emprisonné en mars pour détention de faux passeports. Mais le magicien brésilien met en avant que cette mauvaise passe n’a pas eu trop d’impact sur son moral: il reste l’homme le plus heureux au monde.

Dans ce message, le joueur de football a aussi dévoilé une nouvelle qui ravira ses fans. Un nouveau biopic sur le Brésilien est sur le point d’être diffusé. Ce n’est pas un hasard, il s’appellera lui aussi «L’homme le plus heureux du monde». Le natif de Porto Alegre en a profité pour partager le teaser de ce nouveau film.

«Il raconte l’histoire de ma vie qui est en grande partie liée à votre soutien. J’espère que ça vous plaît» écrit le joueur au sourire contagieux. Ce documentaire revient sur la vie et la jeunesse du prodige. Dans le teaser, on apprend que le premier souvenir de Ronaldinho est une balle. Cette rencontre l’aura marqué à jamais, puisqu’il confie: «Le ballon est le grand amour de ma vie. Quand j’ai le ballon, le monde s’arrête.» Comme la respiration de ses admirateurs lorsque la balle était dans ses pieds.

Mais si les fans pourront se délecter de son histoire, lui a encore des démêlés à régler avec la justice brésilienne. Son passage dans une geôle paraguayenne semble bel et bien terminé, mais son passeport brésilien est toujours confisqué et sa situation financière et fiscale semble toujours dans l’impasse.