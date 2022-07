Football : Ronaldo a joué, mais est-il vraiment de retour?

Le Portugais était sur le terrain dimanche avec Manchester United. Il n’a disputé qu’une mi-temps et a quitté le stade avant la fin de la rencontre. Un signe pour l’avenir? Pas certain.

Absent de la tournée estivale et non retenu la veille face à l’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo a fait son retour dans le onze de Manchester United lors du match amical contre le Rayo Vallecano (1-1) dimanche à Old Trafford.