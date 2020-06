Mode

Ronaldo a-​​t-​​il copié un milliardaire emprisonné?

Cristiano Ronaldo a pris la pose sur les réseaux sociaux en dévoilant un style très coloré. Un riche nigérian, désormais incarcéré à Dubaï, arborait le même ensemble récemment.

Tout va bien pour Cristiano Ronaldo. Malgré un gros raté devant le but lors de la victoire de la Juve contre Lecce (4-0) vendredi, la star a fait gonfler ses statistiques en inscrivant un pénalty et en délivrant deux passes décisives. Visiblement heureux du travail accompli, le quintuple ballon d'Or en a profité pour taper la pose sur Instagram en dévoilant un style assez étonnant: un total look très coloré, chemise à manche courte et short assorti. Le tout accompagné d'une paire de lunettes rétro avec les cheveux plaqués en arrière.