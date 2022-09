Football: Ronaldo aurait rejeté une offre à 120 millions de francs par saison

On le sait depuis longtemps, Cristiano Ronaldo désirait quitter Manchester United au mercato d’été. Le Portugais voulait disputer la Ligue des champions, ce que ne lui offrait pas le club anglais, mais aucune offre n’est venue pour le satisfaire. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine période des transferts, cet hiver.

Cependant, des offres, «CR7» en a reçues. Et une, plus particulièrement, qui donne le tournis. Selon plusieurs médias, le club saoudien d’Al-Hilal, entraîné par l’Argentin Ramon Diaz, était prêt à offrir un salaire de 2,3 millions de francs par semaine au Portugais. Ce qui mène à un salaire annuel avoisinant les 120 millions. Et comme le contrat portait sur deux ans, il aurait encaissé 240 millions de francs pour jouer à Riyad! Un record.