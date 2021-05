Football - Ronaldo déménage ses voitures. Avant de quitter la Juve?

L’attaquant portugais serait-il donc sur le point de quitter la Juventus à la fin de cette saison? L’éventualité se fait de plus en plus plausible. Même si Ronaldo dispose encore d’un an de contrat avec les Bianconeri et a inscrit 29 buts en championnat cette saison, avant la dernière journée. Il n’empêche, un retour au Sporting Portugal, tout juste titré champion national pour la première fois depuis 19 ans, a notamment été évoqué et souhaité par la mère du quintuple Ballon d’or.