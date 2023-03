Football: Ronaldo devient le recordman du plus grand nombre de sélections

L’attaquant de 38 ans, actuellement au club saoudien d’Al-Nassr, a honoré sa 197e sélection et dépassé le Koweïtien Bader Al-Mutawa avec qui il partageait le record jusqu’alors. Ronaldo a fait ses débuts internationaux en août 2003 lors d’un match amical face au Kazakhstan.

Le quintuple Ballon d’Or détient déjà le record du monde de buts en sélection depuis le 1er septembre 2021 après avoir dépassé, grâce à un doublé face à l’Irlande, l’Iranien Ali Daei et ses 109 réalisations. Il compte désormais 118 unités et a l’occasion d’augmenter ce total ce jeudi soir. Il cumule ainsi deux des plus importants records du football de sélection masculin.