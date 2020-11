En inscrivant son 102e but avec le Portugal (168 sélections), «CR7» se rapproche un peu plus de l’Iranien Ali Daei, meilleur buteur de l’histoire des équipes nationales, avec 109 buts inscrits en 149 sélections entre 1993 et 2006 . En Suisse, c’est Alex Frei qui est le buteur le plus prolifique avec 42 buts inscrits en 84 capes.