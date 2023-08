Football: Ronaldo en Arabie saoudite: un premier titre et de la frustration

Les années passent, mais pas la faim de victoires et de trophées pour Cristiano Ronaldo (38 ans). Deux ans après avoir gagné son dernier trophée avec la Juventus et surtout 21 ans après le tout premier sacre de sa riche carrière, obtenu sous les couleurs du Sporting du Portugal, le quintuple Ballon d’or a enfin pu ajouter un 34e titre à son impressionnant palmarès.

Ce week-end, à Riyad, par une chaleur accablante et dans le stade King Fahd qui affichait complet avec plus de 60’000 spectateurs, CR7 a une fois de plus joué un rôle décisif puisqu’il a inscrit les deux buts d’Al-Nasr face à son grand rival, Al-Hilal. Pour l’anecdote, onze des vingt-deux acteurs présents au coup d’envoi étaient étrangers. Ronaldo, Brozovic, Alex Telles, Talisca, Fofana et Mané du côté des vainqueurs, contre Koulibaly, Ruben Neves, Malcom, Michael et Milinkovic-Savic en face.