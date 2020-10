Georgina Rodriguez«Ronaldo est une bombe! Tout m'attire chez lui»

Georgina Rodriguez est à la tête d'une petite tribu un peu particulière: sur les quatre enfants qu'elle élève, elle a seulement porté la petite dernière, Alana, née le 12 novembre 2017, soit cinq mois après l'arrivée de Matéo et Eva, nés d'une mère porteuse, tout comme le fils aîné du footballeur portugais, Cristiano Jr, aujourd'hui âgé de 10 ans.

Une situation que la jeune femme de 26 ans a réussi à apprivoiser. «J’ai organisé l’arrivée des jumeaux et j’ai aussi immédiatement pris soin de Cristiano Jr. C’est un enfant très affectueux, reconnaissant et bien élevé, avec qui je m’entends très bien. Il est tellement facile et agréable à vivre! Je les aime tous de la même manière», a-t-elle confié à Paris Match.