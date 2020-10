Comme dire que Ronaldo n’a vraiment, mais alors vraiment pas bien digéré la nouvelle. «Je me sens bien et en bonne santé, a-t-il publié sur sa page Instagram, avant d’ajouter dans une perte de contrôle totale. Les tests PCR, c’est de la m****.» Une vague de réactions d’indignation ont suivi, ce qui a poussé la star portugaise à supprimer son second message. Le mal était néanmoins déjà fait.