Football : Ronaldo marque deux fois pour son retour

Manchester United s’est facilement imposé contre Newcastle pour la première du Portugais. Tottenham a perdu son premier match.

La joie de Cristiano Ronaldo et des fans de Manchester United après le deuxième but du Portugais.

Porté par le retour idéal de Cristiano Ronaldo, titulaire et auteur d’un doublé contre Newcastle (4-1), Manchester United a profité du lourd faux pas de Tottenham à Crystal Palace (3-0) pour prendre la tête lors de la quatrième journée de Premier League, samedi.

L’«effet Ronaldo» instantané

Accueilli en héros à Old Trafford, douze ans après son départ pour Madrid, Cristiano Ronaldo s’est immédiatement mis en avant en marquant deux fois et en propulsant les Red Devils au sommet du classement.

Avec dix points, ils sont sous la menace de Chelsea, qui joue plus tard contre Aston Villa, Liverpool qui se déplace à Leeds dimanche et Everton qui reçoit Burnley, lundi. Mais pour quelques heures au moins, il aura mis son équipe là où elle aimerait revenir pour de bon.

Les supporters rêvaient d’un tel retour et «CR7» n’est pas du genre à demander un temps d’adaptation, surtout dans un club où il a connu une période très faste entre 2003 et 2009.

Avec un but à bout portant après une frappe de Mason Greenwood repoussée par le gardien (1-0, 45e+2) et un duel remporté après une belle ouverture de Luke Shaw (2-1, 62e), le Portugais a signé ses 119e et 120e buts en rouge.