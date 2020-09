Football : Ronaldo change de centaine avec le Portugal

L’attaquant de la Juventus a marqué ses 100e et 101e buts en équipe nationale contre la Suède. Ses deux bijoux en vidéo.

Cristiano Ronaldo a inscrit son centième but avec le maillot du Portugal, contre la Suède en Ligue des nations mardi à Solna, et se rapproche un peu plus du record absolu de l’Iranien Ali Daei (109 buts en sélection nationale). À 35 ans, le quintuple Ballon d’or et attaquant vedette de la Juventus Turin a marqué le but du 1-0 à l’occasion d’un coup franc à la 45e minute de jeu.