Football : Ronaldo, premier à atteindre 300 millions de followers sur Insta

CR7 a encore battu un record, mais sur les réseaux sociaux cette fois. Il est le premier à dépasser 300 millions de fans sur Instagram.

Cristiano Ronaldo avait déjà été le premier à atteindre 200 millions de followers sur Instagram en janvier 2020. Cette semaine, il est devenu la personne qui a marqué le plus de buts aux championnats d’Europe (11 buts) en dépassant les 9 réussites de Michel Platini. Vendredi, le quintuple Ballon d’or est encore entré dans l’histoire en étant la première personne à dépasser 300 millions de followers sur Instagram, ce qui en fait la page la plus suivie au monde. Il est seulement devancé par… Instagram lui-même, qui compte 397 millions de suiveurs.

À titre de comparaison, Lionel Messi compte 81 millions de followers de moins que le Portugais, c’est-à-dire environ l’équivalent de la population de l’Allemagne (83 millions). Il serait aussi la personne qui tire le plus de revenus de la plateforme, en ayant empoché près de 50 millions en une année.

Une affaire de stars

Juste derrière CR7, c’est Dwayne Johnson, alias «The Rock» qui compte le plus de followers avec 246 millions. La suite est composée de stars féminines avec Ariana Grande (244 millions), Kylie Jenner (241 millions), Selena Gomez (238 millions) et Kim Kardashian (229 millions). Lionel Messi (219 millions) intervient donc en 6e position. Il est talonné par Beyonce (186 millions), Justin Bieber (178 millions) et Kendall Jenner (170 millions).