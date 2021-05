Football en Espagne - Ronaldo promet 150’000 euros par tête pour un succès contre l’Atlético

Actuellement 19e et avant dernier du classement à une journée de la fin du championnat, le club du nord-ouest de l’Espagne pourrait sauver sa place en première division en cas de succès ce samedi contre l’Atlético Madrid (18h).

Histoire de motiver encore plus ses joueurs, le Brésilien aurait, selon le média «Mundo Deportivo», proposé une prime de… 150’000 euros par joueur en cas de victoire, qui non seulement pourrait maintenir Valladolid, mais aussi offrir le titre au Real Madrid, club où Ronaldo a joué entre 2002 et 2007, si les Merengue battent Villarreal.