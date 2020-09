Football : Ronaldo sauve encore la Juventus

Lors de la 2e journée de Serie A, la Juve s’en est remise, comme souvent, à son buteur portugais pour sauver un point (2-2) face à une belle Roma.

La Juventus est parvenue à arracher un point à la Roma (2-2) grâce à Cristiano Ronaldo. Dans cette deuxième journée de Serie A, les Romains ont montré de belles choses, emmenés par un Dzeko de retour en attaque et Jordan Veretout double buteur.

Menée 2-1 et réduite à dix peu après l’heure de jeu après l’exclusion de Rabiot, la Juventus semblait pourtant mal en point. Mais Cristiano Ronaldo a usé de sa détente légendaire pour aller chercher au-dessus de la défense romaine une égalisation inespérée (69e) qui évite une première défaite à l’entraîneur Andrea Pirlo.

Le second but de la soirée pour Ronaldo, et déjà son troisième en deux journées de championnat, ce qui le laisse seul en tête du classement des buteurs.