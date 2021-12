Football - Ronaldo soutient le style de vie de Neymar

Ronaldo et Neymar, des personnalités hors et sur les terrains.

Attaqué sur son hygiène de vie

Les avis de Neymar et de Ronaldo se rejoignent: «Je sors quand je peux. Je sors quand c’est possible, quand je sais que je ne m’entraînerai pas le lendemain. Je ne vais pas changer mon comportement. Quel est le problème? Vous devez me juger pour ce que je fais sur le terrain, là je vous laisse parler, mais pas pour ce que je fais en dehors», a commenté le plus jeune des deux Brésiliens.

Ronaldo n’était pas en reste

Un de ses anciens coéquipiers, Ivan Helguera, a raconté lors d’une interview Instagram Live avec le journaliste espagnol Mister Chip le mois dernier: «David Beckham, Zinédine Zidane et Luis Figo étaient de grands professionnels. Ronaldo et Roberto Carlos, en revanche, aimaient sortir un peu plus. Mais ils ne le faisaient certainement pas tous les soirs. Je me souviens d’une fête d’anniversaire dans la maison de Ronaldo, qu’il a ensuite vendue à Sergio Ramos, où des bus remplis de filles ont commencé à arriver. J’étais avec ma femme et nous avons décidé de partir, tout comme Figo.»