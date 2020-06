Une botte secrète

Ronaldo va courir encore plus vite

Grâce à une trouvaille de derrière les fagots, la star portugaise compte bien faire parler la poudre sur les pelouses de Serie A pour la reprise.

Non content d’être un des footballeurs les mieux préparés physiquement, même du haut de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo en veut toujours plus.

L’attaquant portugais de la Juventus de Turin est de retour à l’entraînement avec son club et compte bien à nouveau marquer les esprits dès la reprise de la Serie A le 22 juin.

Selon les médias italiens, CR7 aurait adopté une nouvelle gamme de crampons sur ses chaussures. Ces derniers, profilés par des chercheurs et vissés de manière révolutionnaire, lui offriraient de appuis plus précis et un gain de vitesse d’exécution.