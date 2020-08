Football : Ronaldo veut «conquérir le monde» et «battre des records»

Cristiano Ronaldo n’a pas perdu son ambition et veut laver l’affront de l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions avec la Juventus.

«Alors que je me prépare pour ma troisième saison en tant que Bianconero, ma motivation et mon ambition sont plus fortes que jamais», a-t-il écrit sur son compte Instagram.