Football : Ronaldo voit double pour la Juve, les Milanais restent devant

Le Portugais a marqué deux fois contre Udinese pour une victoire des Turinois, mais l’AC Milan et l’Inter continuent leur marche en avant.

Cristiano Ronaldo inscrit son deuxième but de la soirée à Juan Musso.

Avec deux buts (31e, 70e) et une passe décisive pour Federico Chiesa (49e), CR7 conforte sa place de meilleur buteur (14 buts) à un mois de son 36e anniversaire. Paulo Dybala a conclu la belle soirée turinoise dans le temps additionnel (93e).

Fragilité turinoise

Comme souvent depuis le début de la saison, la Juve, privée d’Alvaro Morata (gêne musculaire à une cuisse) et Adrien Rabiot (suspendu), n’a toutefois pas tout maîtrisé. L’Udinese pensait même avoir ouvert la marque par Rodrigo De Paul (10e) avant que le but ne soit annulé après intervention de la VAR pour une main au début de l’action.

Mais la première balle de but pour Ronaldo (chipée par Ramsey dans les pieds du même De Paul) allait tout changer: comme souvent, une fois lancé, le Portugais ne manquait pas la cible (31e). Il ne la manquera pas davantage en seconde période (70e) pour donner de l’ampleur au succès turinois après avoir, entre-temps, servi en profondeur Chiesa pour le 2-0 qui a rendu les choses plus simples en seconde période.

Outre le but refusé en début de match, les deux barres touchées par l’Udinese et la réduction du score concédée en fin de match à Zeegelaar (90e) ont quand même rappelé les fragilités du nonuple champion d’Italie, à l’entame d’un mois de janvier intensif qui verra les Bianconeri rencontrer Milan, Sassuolo puis l’Inter.

Milan a des ressources

Derrière la lutte au sommet entre Rossoneri (37 pts) et Nerazzurri (36 pts), la Roma a fait preuve de caractère pour défendre sa troisième place (30 pts) contre une Sampdoria accrocheuse (1-0).

Victoire également, et avec la manière, pour Naples (4-1 à Cagliari) et l’Atalanta Bergame (5-1 face à Sassuolo) au cours d’un intense dimanche de reprise où les vingt équipes étaient sur le terrain.

Donnarumma décisif

Le but d’avance des Rossoneri obtenu grâce à un penalty arraché par Ante Rebic et transformé par Franck Kessié (15e) ne pesait pas lourd quand ils se sont retrouvés à dix, après l’exclusion de Sandro Tonali (34e).

Mais Gianluigi Donnarumma, sauvé par son poteau (20e), a multiplié les interventions décisives. Et Rafael Leao, en contre, a doublé la mise en début de seconde période d’un astucieux lob en pivot que n’aurait pas renié Ibrahimovic, absent sur blessure depuis la fin novembre.

«Contre la Juve, ce ne sera pas encore un match décisif, ni un passage de témoin. Pour moi la Juve, l’Inter et Naples restent les plus forts», a évacué l’entraîneur.

Huit sur huit pour l’Inter

Accroché à la pause (2-2), l'Inter s’en est de nouveau remis à son duo Romelu Lukaku - Lautaro Martinez. Le Belge (un but, co-meilleur buteur avec Cristiano Ronaldo avec douze réalisations) et l’Argentin (trois buts) sont impliqués sur cinq des six buts.