Ronisia parmi les favoris des premières Flammes

Ronisia et Tiakola, tous deux âgés de 23 ans, tirent leur épingle du jeu dans les prénominations des Flammes, nouvelle cérémonie musicale, dont la première édition se tiendra au Théâtre du Châtelet, à Paris, le 11 mai 2023. Le rappeur montant de la région parisienne, dont l’album «Mélo» fut la 9e meilleure vente en France en 2022, est présent dans 11 catégories. La sensation r’n’b, née au Cap-Vert et arrivée bébé en région parisienne, est citée 7 fois, notamment dans les catégories artiste féminine et révélation féminine. La jeune femme chante en français et a un titre, «Nha Terra», en créole portugais du Cap-Vert. Elle a publié «Ronisia», «un premier album qui me ressemble» , au début 2022. Le public peut voter jusqu’au 10 avril 2023 pour désigner trois finalistes dans chacune des 13 catégories (sur 21) qui lui sont ouvertes.

Les Flammes sont nées sous l’impulsion de Booska-P, média référence des cultures populaires. «Les Victoires de la musique, c’est une institution qui existe depuis très longtemps, qui a fait des choses bien, mais n’a pas réussi à comprendre ce qu’est le rap et tous ses autres courants. On se voit comme un complément», explique Hamad, cofondateur de Booska-P. L’histoire des Victoires de la musique et du hip-hop n’est, en effet, qu’un long malentendu. Comme en 1999, quand le groupe Manau, se réclamant d’une variété celtique, reçoit, gêné, le trophée rap face au monument NTM. Et Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus entendue dans le monde, n’y a gagné qu’un trophée mineur de l’artiste féminine la plus streamée.