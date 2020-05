Football

Rooney: «Je ne suis pas un buteur naturel»

Recordman de buts avec ManU et l'Angleterre, Wayne Rooney explique ses succès par sa longévité.

Wayne Rooney, détenteur du record de buts marqués à Manchester United et en équipe d'Angleterre, aurait «pu marquer encore plus de buts», déclare dimanche dans le Sunday Times celui qui est aujourd'hui à 34 ans entraîneur-joueur à Derby County en D2 anglaise.

Après des débuts à Everton, le puissant attaquant a rejoint en 2004 les Reds Devils, avec lesquels ils a inscrit 253 buts en treize saisons et 559 matches. Il est aussi le meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre avec 53 buts en 120 sélections.

«Je détiens les records à Manchester et en équipe d'Angleterre et j'en suis très fier», confie le joueur dans l'édition dominicale du Times, quotidien britannique. Même si, «pour être tout à fait honnête, et cela va peut-être vous surprendre, je ne suis pas un buteur naturel».