Rooney Mara a giflé Bradley Cooper

Partenaire de l’acteur Joaquin Phoenix depuis six ans, Rooney Mara est aussi la jeune maman d’un garçon d’un an et demi que le couple a baptisé River, du prénom du frère décédé de Joaquin. À 36 ans, l’actrice américaine est à l’affiche de «Nightmare Alley» qui sort sur nos écrans ce mercredi.