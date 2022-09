Football : Rooney sort un joueur qui aurait proféré une insulte raciste

«La MLS a une tolérance zéro pour tout langage injurieux et offensant et nous prenons ces allégations très au sérieux», a déclaré un porte-parole de la MLS à ESPN. «Une enquête sur cette affaire va commencer rapidement. De plus amples informations seront fournies à l’issue de celle-ci.»

Phil Neville: «Rooney a encore grimpé dans mon estime»

Et encore de saluer Rooney, qu’il connaît bien pour avoir longtemps joué avec lui sous les maillots de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre. «Je l’ai toujours connu comme quelqu’un agissant avec classe. Il a encore grimpé dans mon estime, plus que pour n’importe quel but qu’il a jamais marqué.»