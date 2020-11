Wayne Rooney a été promu entraîneur intérimaire de Derby County et pourrait bientôt raccrocher les crampons. KEYSTONE

Depuis son départ de Manchester United, en 2017, Wayne Rooney a progressivement disparu des radars. Si on a parfois tendance à l’oublier, l’attaquant reconverti milieu de terrain court toujours, à 35 ans. Plus précisément du côté de Derby County (D2 anglaise), où il est à la fois titulaire et capitaine. Lors du dernier match de son équipe, mercredi à Middlesbrough (0-3), il a disputé l’intégralité des 90 minutes.

Mais, sans le savoir, il pourrait s’agir de son ultime apparition en tant que joueur. Car, conscient qu’il arrive au crépuscule de sa carrière, Rooney ne cache pas son désir de basculer dans la peau d’un entraîneur. En parallèle, Derby County traverse une période d’incertitude: 24e et lanterne rouge du championnat avec 6 petits points récoltés en 13 matches, le club a limogé son manager Phillip Cocu il y a deux semaines et ce dernier n’a pas encore été remplacé, alors que les «Rams» s’apprêtent à changer de propriétaire.

Première opportunité

Ce flou artistique a poussé les dirigeants à promouvoir temporairement Wayne Rooney sur le banc. Depuis le départ de Cocu, dont il était adjoint, l’ancien numéro 10 de Manchester United dirigeait l’équipe en compagnie de Liam Rosenior, Shay Given ainsi que Justin Walker tout en continuant d’être aligné sur la pelouse. Cependant, cette situation était difficilement lisible pour les joueurs et décision a été prise de confier les clés du camion au seul Rooney. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre (53 buts en 120 sélections) dirigera donc son premier match ce samedi, face aux Wycombe Wanderers. Un match de la peur, puisque Wycombe (22e) ne possède que trois points d’avance sur Derby County.

«Si on me demande de gérer l’équipe à temps plein alors, bien sûr, ce sera la fin de mes jours de joueur» Wayne Rooney, entraîneur par intérim de Derby County

«Nous avons estimé qu’il fallait une voix, une personne pour prendre les décisions sur l’équipe et les remplacements pendant le match, et nous avons senti que j’étais la bonne personne pour cela, a-t-il expliqué en conférence de presse. C’est excitant pour moi de faire ça. J’ai toujours insisté sur le fait que je voulais me lancer dans le management, c’est donc une opportunité pour moi d’essayer de choisir la bonne équipe pour obtenir un résultat positif.»

Par ailleurs, Wayne Rooney a indiqué qu’il se sentait prêt à mettre un terme à sa carrière de joueur, si Derby County venait à lui offrir le poste d’entraîneur principal à temps plein: «Si je ne gère pas l’équipe et que je fais partie du staff, je continuerai à jouer, mais si on me demande de gérer l’équipe à temps plein, alors bien sûr que ce sera la fin de mes jours de joueur.»