Irak

Roquette près de l’ambassade américaine à Bagdad

Pour la 28e fois en sept mois, une roquette s’est abattue dans la nuit de lundi à mardi près de l’ambassade américaine en Irak.

Cette nouvelle attaque contre des intérêts américains est la 28e de ce genre en sept mois dans le pays venant de se doter d’un nouveau gouvernement, qui passe pour capable de réchauffer les relations avec Washington, au plus bas ces derniers mois.

Pas revendiqué

Dimanche, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, avait affirmé que les États-Unis seraient «expulsés» d’Irak et de Syrie, deux pays où l’Iran n’a cessé d’étendre son influence via ses alliés politiques et paramilitaires.