Rosalia annonce ses fiançailles via un clip

Rosalia, qu’on verra au Paléo le mercredi 19 juillet 2023, va se marier. C’est ce qu’on apprend en regardant le clip de «Beso», publié sur YouTube le vendredi 24 mars 2023. On y suit les pérégrinations autour du globe de la chanteuse espagnole de 30 ans avec son compagnon, le rappeur portoricain Rauw Alejandro. On les voit en vacances, en voyages, sur scène ou en studio. Les bisous sont légion durant les 3 minutes et 20 secondes que dure la vidéo. C’est d’ailleurs en toute fin qu’on voit Rosalia, les larmes aux yeux, avec une grosse bague au doigt.