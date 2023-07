Rosalia a enflammé le Paléo avec un concert dingue

Devant un public arrivé pour elle très tôt dans l’après-midi , l’artiste catalane de 30 ans vêtue d’une tenue noire plutôt sobre a balancé pour son entrée sur scène «Saoko», l’un des tubes de son troisième album «Motomami», sorti en 2022. Le ton était donné. La fête sera belle. Et elle l’a été! La star, reine incontestée de la musique latine, devenant un peu plus humaine en ayant ôté petit à petit son maquillage, a livré un show visuellement incroyable. Ses scénographies avec ses huit danseurs au garde-à-vous, retransmises sur les écrans avec une réalisation immersive complètement folle, ont bluffé tout le monde. Ce clip, plus qu’un concert en réalité, était phénoménal. Un type de production vidéo en multi-caméras, hyperaboutie, léchée, esthétique et calée au millimètre, a rarement été vue en festival jusqu’à aujourd’hui.

Rosalía a quitté la plaine de l’Asse sous de monstrueux applaudissements, après une petite heure de show. On regrettera un chouïa la manière abrupte du final sans «CUUUUuuuuuute», titre dont on reconnaît le sample de «Numbers», de Soytiet, alors que la chanteuse l’avait pourtant joué lors de précédents open airs. On aurait aussi aimé un peu plus de tchatche de la part de l’artiste hormis un «Je suis honorée d’être ici. Merci de m’accueillir. Je vous aime» en français. Dans tous les cas, ce live restera dans les annales du Paléo. Il marque également un vrai tournant dans la manière d’apprécier un concert: on ne l’écoute plus, mais on le regarde avec les codes d’une vidéo TikTok.