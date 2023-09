Le Rose Festival de Bigflo & Oli explose son record de fréquentation

Et un succès de plus pour Bigflo et Oli! À l’issue d’une tournée triomphale des festivals, qui est passée notamment par Sion sous les Étoiles et Paléo en juillet 2023, les frangins ont coorganisé la deuxième édition du Rose Festival, événement qu’ils ont créé dans leur ville natale de Toulouse. Du 1er au 3 septembre 2023, elle a réuni 90’000 personnes, soit près du double que lors de la première en 2022. Les sympathiques Français n’en sont pas revenus.