Intrusion au Capitole : Roseanne, 34 ans, a été piétinée à mort

On en sait plus sur les trois autres protestataires décédés lors de l’émeute de mercredi à Washington.

Quatre manifestants pro-Trump et un policier ont perdu la vie mercredi dans l’assaut du Capitole. Ashli Babbitt, mère de famille de 44 ans, a été tuée par balle alors qu’elle tentait de s’introduire dans l’enceinte du Congrès, et les images du drame ont fait le tour du monde. On en sait désormais plus sur les trois autres protestataires décédés lors des heurts. Il s’agit d’une femme de 34 ans et de deux hommes de 50 et 55 ans.