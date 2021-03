Covid en france : Roselyne Bachelot a-​​t-​​elle contaminé Michel Sardou?

La ministre française de la Culture a été testée positive au coronavirus, alors qu'elle a décoré le chanteur, il y a quelques jours.

Pas de chance pour l'interprète des «Lacs du Connemara» qui ne sortait plus depuis des mois pour éviter la maladie. Il est désormais cas contact. Une situation qui le fait plutôt sourire. «Je ne vous dirai pas que je suis gai comme un pinson, mais je suis en forme», a-t-il confié au Parisien. «J'attends de me faire tester mercredi. On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid», a-t-il souri, rappelant que la cérémonie s'était déroulée en très petit comité et n'avait duré que très peu de temps. «Un discours très sympa, une coupe de champagne et c'était fini».