Fribourg : Rossens se lâche pour améliorer la reproduction des poissons

Un lâcher d’eau a été organisé conjointement par l’Etat, Groupe E et les organisations environnementales afin de nettoyer le lit de la Petite Sarine.

A la demande de l’Etat de Fribourg, Groupe E effectuait jeudi un important lâcher d’eau dans la Sarine, entre le barrage de Rossens et le lac de Schiffenen.

Organisée conjointement par l’Etat, Groupe E et les organisations environnementales, cette mesure vise à nettoyer le lit de la Petite Sarine. Elle «permettra également de redynamiser ce tronçon de rivière juste avant la période de reproduction des poissons», ont indiqué les différents partenaires dans un communiqué.

En raison du manque de crues et de graviers stoppés par le barrage de Rossens, le lit de la Sarine s’est en effet colmaté. «Les algues ont proliféré, ce qui a un impact sur la santé et la reproduction des poissons et des invertébrés», peut-on lire dans le communiqué. L’événement est organisé avant les périodes de frai de la truite, à un moment où les jeunes poissons de l’année précédente auront atteint la taille nécessaire pour supporter le débit relâché.