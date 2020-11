Pluie matinale sur le circuit Ricardo Tormo de Cheste, près de Valence (Esp) et, pour la première fois de la saison, on a retrouvé Thomas Lüthi devant tout le monde lors de cette première séance d’essais libres du GP d’Europe – le Bernois, qui teste un nouveau réservoir d’essence, a signé le 11e chrono cet après-midi, à une demi-seconde de la pole position provisoire.

Sur la piste, l’Australien Jack Miller (Ducati) a été le plus rapide aussi bien sur la piste mouillée du matin que cet après-midi, devant l’Aprilia d’Aleix Espargaró et la Yamaha du vainqueur du dernier GP en date, Franco Morbidelli. Les six marques engagées en MotoGP se retrouvent aux six premières places.