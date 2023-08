Rothenburg (LU): Un passage piéton qui mène… nulle part 

Et pourtant, il a bien une utilité: «Il s’agit d’un passage temporaire. La gare de Rothenburg est en cours de transformation, cela nécessite des travaux sur la route et des nouveaux chemins pour les piétons», confie Reto Vogel, responsable de la sécurité et des biens immobiliers de la commune de Rothenburg. La glissière et les buissons seront donc débarrassés dans quelques jours. Reto Vogel poursuit: «Le passage a été marqué en même temps que d’autres situés dans le quartier. Cela a permis d’éviter une deuxième installation et d’économiser des coûts.» Chose que les riverains savent mais s’amusent tout de même: «On n’équipe pas une maison avant sa construction.»