Vaud : «Roue tueuse» sur l’A1: le conducteur fautif prend 6 mois de prison ferme

Un trentenaire avait causé un accident après avoir commis un gros excès de vitesse. La roue de sa voiture avait été projetée sur le pare-brise d’un véhicule roulant en sens inverse et avait tué sur le coup la conductrice.

Il était 10h30, ce matin d’octobre 2019, quand une femme de 43 ans avait perdu la vie entre Morges et Crissier (VD), sur l’autoroute A1. Après un choc sur la chaussée opposée, une roue avait été projetée sur le pare-brise de sa voiture, la tuant sur le coup . Le conducteur du véhicule à l’origine de ce drame a comparu mardi et mercredi. Le trentenaire risquait 4 ans de prison ferme pour homicide par négligence. Car il avait perdu le contrôle de sa voiture après avoir roulé à plus de 160 km/h, alors que la vitesse était limitée à 100 km/h à cet endroit, que la chaussée était humide et que le trafic était dense. Et il venait de purger un retrait de permis de 3 mois pour excès de vitesse.