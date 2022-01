Aviation : Rouillés par la pandémie, les pilotes de Qantas font des erreurs

Confusion entre altitude et vitesse, oubli de desserrer le frein: les pilotes de la compagnie aérienne australienne Qantas commettent des erreurs quand ils reprennent les commandes d’un avion.

Parmi les erreurs énumérées dans ce rapport, révélé par le «Sydney Morning Herald» et le quotidien «The Age», figurent l’oubli de desserrer le frein de stationnement lors du décollage et des «confusions entre l’altitude et la vitesse». Le mémo cite également des interrupteurs enclenchés dans la mauvaise position dans le cockpit et des erreurs lors de l’inspection extérieure de l’appareil par les pilotes avant le vol. «Des tâches de routine qui étaient auparavant accomplies avec un minimum d’effort occupent maintenant plus de temps et détournent l’attention du pilotage de l’avion», s’alarme le document.