Mobilité: Rouler à l’électrique coûte moins cher que l’essence à long terme

L’Office fédéral de l’environnement a calculé les dépenses liées à l’achat et à l’utilisation de quatre catégories de voitures, qu’elles soient à essence, hybrides ou électriques. Plus de 50 modèles sont pris en compte. Le calcul se fonde sur les prix moyens de 2022 pour des voitures achetées neuves, parcourant 15’000 km par année pour une durée d’utilisation de huit ans.

De manière générale, les modèles électriques coûtent moins cher au terme de cette période, prix de revente compris. Les moteurs à combustion et les hybrides coûtent grosso modo la même chose. Le plus grand écart de coûts observé dans l’étude se situe dans la catégorie «classe supérieure» avec un écart de plus de 20’000 francs, note l’OFEN.