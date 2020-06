Ville de Berne

Rouler aux heures de pointe devrait coûter plus cher

La Ville de Berne souhaite participer à un projet pilote sur le mobility pricing. Le but? Limiter la surcharge de trafic en faisant payer un supplément aux automobilistes roulant aux heures de pointe.

Peut-on éviter les bouchons et les trains bondés si les usagers de la route et des transports publics doivent payer plus cher durant les heures de pointe? Pour le savoir, le Conseil fédéral souhaite tester le concept du mobility pricing dans diverses villes de Suisse. Le parlement cantonal bernois a décidé la semaine dernière d’autoriser les communes intéressées à lancer des projets pilotes en ce sens.