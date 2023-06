Genève: Rouler en ville sera ardu durant la grève féministe 

En raison de la grève féministe ce mercredi 14 juin, la circulation sera très perturbée dans le centre-ville, entre 17h et 20h. La police a communiqué ce lundi la liste des axes qui seront particulièrement entravés et/ou interdits au trafic motorisé. Rive droite, il s’agira du quai des Bergues, de la rue de Coutance, de la rue de Chantepoulet, de la rue du Mont-Blanc, de la rue François-Bonivard, de la rue des Alpes, du quai et du pont du Mont-Blanc. Rive gauche, seront concernés l’avenue Henri-Dunant, le boulevard Georges-Favon, la rue Harry-Marc, la rue Jean-François-Bartholoni, la place De-Neuve, la rue de la Corraterie, les rues basses, la rue d’Italie, la rue du Rhône et la place du Port. Les rues adjacentes à ces artères subiront elles aussi de fortes perturbations. Par ailleurs, la circulation des TPG sera entravée durant la manifestation et certaines lignes seront supprimées.