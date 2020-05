Onex (GE)

«Rouler en voiture, c’est rouler lentement»

La commune genevoise projette de dessiner une bande cyclable provisoire sur la très fréquentée route de Chancy.

Plus généralement, la Verte a déclaré qu’«il faut favoriser le plus possible la mobilité douce, mais on ne peut pas l’imposer. Il y a des gens obligés de se déplacer en voiture.» Ceux-ci vont néanmoins devoir apprendre à patienter, car la future piste cyclable «va évidemment ralentir le trafic. Mais je pense qu’il y a une chose qu’il faut accepter dorénavant, c’est que les gens qui veulent prendre leur voiture, il n’y a pas de problème, ils peuvent, mais ils doivent accepter que dorénavant, rouler en voiture, c’est rouler lentement.» Dans cette optique, plutôt que de réfléchir à «comment se déplacer», elle préfère poser la question de «comment moins se déplacer» et se dit favorable à la généralisation du télétravail. (jef)