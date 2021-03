Cette période nous paraît lointaine, mais il existait un temps où nous pouvions voyager, déambuler dans des villes du monde entier, nous asseoir sur une terrasse. Cela vous manque? À nous aussi. Alors pour combler ce manque et vous permettre de vous évader, Erkam Seker, un étudiant turc a mis au point un étonnant système. Grâce au site Drive and Listen, vous pouvez rouler dans la ville de votre choix (il y en a une cinquantaine) au son de la radio locale et observer ce qu’il se passe sur le bas-côté: des gens qui se baladent et qui vivent… sans masque!

Dans les rues de Séoul, de San Francisco et de Bombay.

Pendant la première vague, Erkam était confiné à Berlin où il fait un Master. Le jeune homme ressentait le mal du pays et visionnait en boucle des heures d’enregistrement vidéo de sa ville natale, Istanbul. Pour se sentir parfaitement à la maison, il se branchait, en même temps, sur une radio locale. Eurêka! L’idée de Drive and Listen était née. L’étudiant a donc compilé des centaines de vidéos trouvées sur YouTube qu’il a mixé avec des enregistrements que des particuliers lui ont envoyés. «Des personnes du monde entier m’écrivent et me demandent comment ils peuvent contribuer au projet, a confié le jeune homme au Lonely Planet. Je vois cela comme une nouvelle façon d’explorer des endroits que je ne connais pas et je pense aussi que cela nous aide à être patients et à tenir le coup.»