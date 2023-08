Roumanie: Un mort et 46 blessés dans l’explosion d’une station de gaz

Plus de vingt véhicules de pompiers ont été dépêchés sur les lieux, et la population a été évacuée dans un rayon de 700 mètres, a déclaré l’Inspection pour les situations d’urgence, dans un communiqué. Le président roumain, Klaus Iohannis, a déploré sur Facebook une «tragédie» et d’ores et déjà réclamé une enquête.